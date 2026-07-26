Senado colombiano pregunta a militares por seguridad para posesión presidencial en Cauca

En un oficio con fecha 24 de julio y divulgado este domingo, el secretario general del Senado, Diego Alejandro Gónzalez, le dice al general que "la información solicitada resulta indispensable" para tomar una decisión sobre el lugar de investidura de De la Espriella.

El presidente electo insiste en jurar el cargo en una guarnición militar del Cauca (suroeste), uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, pese a los riesgos de seguridad y dificultades logísticas y de protocolo que eso supone.

"En cumplimiento de las instrucciones impartidas por el señor presidente del Congreso de la República (...) me permito solicitar se sirvan informar (...) si existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes, idóneas y necesarias para garantizar plenamente la vida, la integridad personal y la seguridad de los honorables senadores y representantes a la Cámara, así como de los servidores públicos y demás funcionarios que participarían en dicha sesión", indica.

El Senado aprobó el pasado miércoles por 55 votos a favor y 32 en contra, que la investidura de De la Espriella para el periodo 2026-2030 se lleve a cabo en el Cauca, aunque dejó pendiente la definición del lugar exacto de la ceremonia, que debe definirse en la sesión del próximo martes.

De la Espriella, un ultraderechista alineado con el estamento militar, no da el brazo a torcer en su idea de ser investido en un batallón para hacerle un homenaje "a los verdaderos héroes de la patria", según dice, lo que aparte de inconveniente es interpretado por analistas y políticos como una señal de que el poder civil puede estar subordinado al militar en su Gobierno.

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El oficio del Senado pide al comandante de las Fuerzas Militares que "precise si, de acuerdo con la evaluación de riesgo realizada por las autoridades competentes, se cuenta con las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad requeridas para garantizar el desarrollo de la sesión en condiciones plenas de seguridad, o, en caso contrario, se informen las circunstancias o factores que pudieran comprometerla".

En el Cauca, situado en la costa del Pacífico, operan principalmente las disidencias de las antiguas FARC que casi a diario hacen ataques contra el Ejército, la Policía o civiles no solo en ese departamento sino también en el vecino Valle del Cauca, incluso con drones cargados con explosivos.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también opera en el Cauca y las autoridades sospechan que fue la autora de un ataque con explosivos perpetrado anoche contra una planta de una empresa de bebidas gaseosas en Popayán, la capital departamental, y que solo dejó daños materiales.

La Constitución colombiana establece que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso y tradicionalmente se ha hecho en el Salón Elíptico del Capitolio, aunque las últimas investiduras han tenido lugar en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y no hay antecedentes recientes de un recinto diferente.

Además, el presidente saliente, Gustavo Petro, ha sido claro en señalar que él es jefe de las Fuerzas Armadas hasta el 7 de agosto, día en que asumirá De la Espriella y, como tal, no permitirá el uso de ninguna guarnición o instalación militar para la posesión de "ningún funcionario del poder civil".