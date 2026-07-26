Sudán del Sur celebra "mayor protección" de Boma-Badingilo tras designación de la Unesco

La ministra de Cultura y Patrimonio Nacional sursudanesa, Sarah Nyanath, señaló en declaraciones a EFE que la designación "ofrece una mayor protección al sitio mediante mejores mecanismos de conservación, preservación y gestión".

"Crea una importante oportunidad para Sudán del Sur, como país recién independizado, para identificar, documentar y preparar otros sitios de importancia histórica, cultural y arqueológica para su futura nominación a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco", sostuvo Nyanath.

El ministerio también celebró, en un comunicado, "no solo la inscripción de un paisaje extraordinario, sino también el reconocimiento de la invaluable contribución de Sudán del Sur al patrimonio natural de la humanidad".

"Este logro extraordinario es un momento decisivo en la historia de nuestra nación y un legado perdurable para las generaciones presentes y futuras", añadió la nota.

La Unesco declaró este domingo Boma-Badingilo como Patrimonio Mundial del paisaje y, simultáneamente, lo incluyó en su lista de sitios en peligro por los conflictos armados regionales y el cambio climático.

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Este corredor comprende el Parque Nacional de Boma, el de Badingilo y los paisajes circundantes de llanuras aluviales y sabanas, ecosistemas interconectados que sustentan una de las mayores migraciones de mamíferos terrestres que se desplazan en respuesta a las cambiantes condiciones ambientales.

Según la Unesco, esta zona también refleja la importante diversidad cultural y lingüística de la región, con grupos étnicos que han sido "guardianes" de este paisaje mediante el pastoreo, la agricultura y la pesca durante siglos e incluso milenios.

Este proceso se llevó a cabo por la vía de urgencia en la asamblea anual de la Unesco, que se está desarrollando en la ciudad surcoreana de Busán.

La ministra sursudanesa añadió que este reconocimiento marca el inicio de "un esfuerzo nacional" más amplio para inventariar el patrimonio cultural material y los monumentos naturales del país de acuerdo con los estándares de la Unesco.