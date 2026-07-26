Trece municipios portugueses en riesgo máximo de incendio por las altas temperaturas

Según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), el nivel máximo de peligro afecta a Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel y Tavira.

Cerca de un centenar de municipios, principalmente del interior de las regiones Norte y Centro, presentan además un peligro “muy elevado”, el segundo nivel más grave de una escala de cinco.

La situación empeorará a partir del lunes, cuando el peligro máximo o muy elevado se extenderá a la mayor parte del territorio continental debido a la subida de las temperaturas, según las previsiones del IPMA.

El organismo meteorológico prevé para este domingo cielo poco nuboso o despejado, viento ocasionalmente fuerte en la costa occidental y temperaturas máximas de hasta 35 grados en Évora y Beja.

La situación coincide con la emergencia provocada por los incendios en España, donde más de 116.000 personas permanecen evacuadas o confinadas hasta el momento por el rosario de fuegos declarados en varias regiones.

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La gran mayoría, unas 100.000, corresponden a Madrid y la vecina Ávila, en tanto que otras 16.000 fueron desalojadas en la provincia de Castellón (este).

Portugal envió el sábado una Fuerza Operacional Conjunta integrada por 128 efectivos para colaborar en el combate contra las llamas en la provincia de Ávila.

La misión fue activada en virtud del protocolo bilateral de ayuda mutua entre Portugal y España. El Ejército portugués aportó además 500 raciones de combate.