Un bombardeo israelí mata a dos miembros de la seguridad interna del centro de Gaza

"El director del Servicio de Seguridad Interna de la Gobernación Central, coronel Wael Musa al Ladawi (44 años), fue asesinado junto con el mayor Ramez Tawfiq Abu Zureiq (49 años), como consecuencia de un ataque aéreo israelí contra su vehículo en Deir al Balah", recoge el comunicado compartido por Interior.

Ambos oficiales pertenecían a la Seguridad Interna gazatí, una rama del aparato policial del Ministerio de Interior que regía Hamás, si bien el grupo islamista dijo haber disuelto su Gobierno el pasado 6 de julio.

El vehículo circulaba por el área de Al Baraka, en el sur de Deir al Balah, cuando un dron del Ejército de Israel lo bombardeó, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Posteriormente, la Media Luna Roja Palestina aseguró a esta agencia que sus equipos de ambulancias estaban trasladando dos cadáveres al Hospital Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah.

El ataque se produce apenas un día después de que Israel matara al jefe de la Policía gazatí en el norte del enclave, Abdul Nasser Muhammad al Maqadma.

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Israel ha matado al menos a 53 policías (en un recuento hasta el sábado que incluye a Al Maqadma, pero no a los hoy fallecidos) desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según el recuento del Ministerio de Interior gazatí.

Estos ataques, aseguró el sábado Interior, forman parte de un intento de Israel de "sembrar el caos en la Franja de Gaza" al tener por objetivo su aparato de seguridad interna.

A principios de junio, la ONU ya denunció estos ataques contra el personal de seguridad de Gaza como rutinarios y dirigidos incluso contra policías que se encontraban dirigiendo el tráfico o de patrulla en calles y mercados.

"Israel, como fuerza ocupante, tiene en realidad la obligación bajo el derecho internacional de asegurar el orden público y cívico para los palestinos que viven bajo ocupación", aseguró entonces la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos, Mayy el Sheij.

"Atacarlos, a no ser que participen en ataques directos u hostilidades, constituiría un crimen de guerra", culminó la portavoz al respecto.