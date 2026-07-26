Uruguay expresa preocupación por declaraciones de Ortega sobre elecciones en Nicaragua

Para Uruguay, estas declaraciones "ponen en duda la continuidad de las elecciones nacionales en ese hermano país", indicó un comunicado emitido este domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Reafirmamos nuestra posición que el pueblo nicaragüense pueda ejercer su derecho soberano a través de elecciones libres, plurales y periódicas de conformidad con sus normas constitucionales y los principios que guían la integración regional", concluye el texto.

Los dichos de Ortega ya habían sido condenados por el opositor Partido Nacional de Uruguay, que instó al Gobierno de Yamandú Orsi a pronunciarse y manifestar su rechazo hacia estas "actitudes y declaraciones totalitarias que no garantizan la libertad y la libre expresión" del pueblo de Nicaragua.

Dicha fuerza política indicó que esto constituye "un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales".

Las declaraciones de Ortega tuvieron lugar durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, allí aseguró que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

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Luego de esto, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua, pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.