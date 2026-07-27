Coalición opositora de Túnez exige conocer estado de salud de miembros octogenarios presos

El FSN destacó que el "clima de ambigüedad y secretismo" por parte de las autoridades estatales sobre la salud de los octogenarios, con dolencias crónicas previas, y la prohibición de visitarlos "alimentan los rumores y aumentan la ansiedad y los temores de sus familiares".

Ghanuchi, expresidente del Parlamento y destacado líder del movimiento islamista Ennahda -que forma parte del FSN-, fue trasladado de urgencia a un hospital a finales del pasado abril por una "crisis de salud", pero no trascendió en qué momento volvió a prisión.

Su hija Sumaya Ghanuchi explicó en un vídeo publicado en redes la semana pasada que había tenido otro ingreso hospitalario posterior por un desmayo y pérdida de conocimiento, sin revelar la fecha, y que desde entonces la familia no tiene conocimiento de su paradero.

La nueva crisis de Ghanuchi -preso desde abril de 2023- se produjo, según sus abogados, por el "estrés severo causado por el aumento récord de las temperaturas dentro de la celda "sin refrigeración o aire acondicionado", que osciló entre 45 y 50 grados en las últimas semanas, con el país sumido en una ola de calor sin precedentes.

No obstante, ni los abogados ni la familia -aseguró la hija- pudieron visitarlo en el centro sanitario, ya que "se les impidió entrar, y la administración del hospital no proporcionó ninguna actualización sobre su estado".

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Tampoco existe información sobre la salud de Chebbi, encarcelado en diciembre de 2025, aunque según el FSN "los rumores de su mal estado son constantes, lo que genera gran intranquilidad a sus familiares".

Ghanuchi y Chebbi fueron condenados por el caso conocido como 'Complot contra la seguridad del Estado', un proceso que numerosas organizaciones nacionales e internacionales -como Amnistía Internacional o Human Rights Watch- califican de estrategia del Gobierno de Kais Said para eliminar opositores y voces críticas.

El FSN subrayó que la seguridad de los "presos políticos" es responsabilidad "legal y moral del Estado", por lo que "cualquier incumplimiento de este deber y ocultamiento de su estado de salud constituye una grave violación de los derechos humanos, las leyes nacionales y los convenios internacionales".