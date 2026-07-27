Coordinadora Iberoamericana contra la Intolerancia condena el atentado de Berlín

"Manifestamos nuestra solidaridad entre las víctimas, sus familias y amistades, así como con el pueblo alemán y toda la comunidad LGTBIQ+", indicó la ONG en un comunicado.

El atentado, que sembró "el dolor y la consternación entre la ciudadanía", fue "un ataque dirigido contra los valores de la libertad, la igualdad y la convivencia democrática", según Cicrain.

Por ese motivo lo califica de "crimen de odio" en el contexto de una celebración que simboliza la "defensa de la dignidad humana, la diversidad y el derecho de todas las personas a vivir libres de discriminación y violencia".

La ONG deduce que "los discursos de odio, el fanatismo y la intolerancia representan una amenaza directa para las sociedades democráticas", y añade que el extremismo también ataca a "los principios fundamentales sobre los que se sustentan el Estado de derecho y los derechos humanos".

El comunicado concluye con la reafirmación del compromiso de Cicrain con la "convivencia, la libertad y la dignidad de todas las personas", y la condena de cualquier manifestación de violencia extremista "con independencia de su motivación ideológica, política o religiosa".

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Las fuerzas de seguridad de Berlín abatieron este domingo a Abdul Ballout, el principal sospechoso del atentado, un atropello masivo cometido el sábado con una furgoneta durante la fiesta del Día del Orgullo LGTBI.