El Nikkei cae un 4 % en la apertura, por las pérdidas en el sector tecnológico

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, descendía 2.600,43 puntos, hasta los 62.330,76 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, registraba una caída del 2,62 %, ó 106,38 puntos, hasta las 3.959,59 unidades.

La tendencia a la baja del parqué tokiota llega después de que Wall Street cerrara mixto, con el Nasdaq bajando el 0,18 %, en una semana en la que varias de las Big Tech están en el punto de mira ante la publicación de sus resultados trimestrales y en medio de dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

No obstante, en el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán, tras una pausa en su cruce de ataques, por lo que el precio del barril Brent, de referencia en Europa, cayó el 8,7 %.

Entre las compañías de semiconductores, Tokyo Electron se hundía por encima de un 9 % y Disco y Advantest alrededor del 8,6 %.

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SoftBank, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión, que ha apostado fuerte por la IA, perdía el 4,78 %.

El principal banco japonés, MUFG, cedía por encima de un 3 %.

Sin embargo, en el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Toyota abría plano y su rival Honda abría en verde con una subida del 0,63 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony subía un leve 0,06 % y la empresa de videojuegos Nintendo ganaba el 1,36 %.