El petróleo de Texas cae un 5,72 % tras pausar EE.UU. los ataques contra Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 5,11 dólares respecto al último cierre.

El mercado del crudo abrió por debajo de los 85 dólares el barril después de que el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declarara este domingo que Washington le está dando "algo de margen" a los esfuerzos diplomáticos entre ambos países.

"Lo que el presidente está haciendo ahora mismo, como hemos visto desde el principio, es dar margen a las negociaciones. Las negociaciones siguen en marcha. Se están llevando a cabo a todos los niveles", aseguró Waltz este domingo en una entrevista en la cadena NBC.

Además, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) lleva tres días sin anunciar nuevos ataques contra Irán, tras más de diez sin cesar las hostilidades.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, afirmó que los estadounidenses están "atrapados en el pantano" creado por sus propias acciones al lanzar la guerra y descartó que se encuentre en una posición para poder negociar.

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Teherán acusó a Washington de cesar los ataques con el único objetivo de reducir el precio del petróleo, que se disparó la semana pasada tras intensificarse los ataques en Oriente Medio.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes del Yemen, aliado de Irán, anunciaron ataques contra "varios objetivos y puntos sensibles" vinculados al suministro y transporte de petróleo de Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení y colabora con Washington.

Las hostilidades de los rebeldes avivan las tensiones en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, que se había convertido en una de las alternativas al estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.