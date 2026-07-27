Hallan en el estado mexicano de Chiapas 179 piezas arqueológicas prehispánicas

El hallazgo, considerado uno de los registros más relevantes de las últimas décadas en la región, fue notificado a las autoridades por un guía local e investigado entre febrero y junio por expertos del instituto en las inmediaciones del cañón del río La Venta.

La cavidad en la que se encontraron las piezas cuenta con una longitud de 100 metros y un acceso de alta dificultad que requiere un descenso en rápel de más de 10 metros, factor que contribuyó a mantener el sitio intacto y libre de saqueos durante siglos.

Dentro del recinto, los arqueólogos identificaron objetos hechos de cerámica como incensarios, cajetes y urnas-efigie datados preliminarmente en el periodo Clásico Tardío regional (600–900 d.C.), muchos de ellos con figuras de jaguares, tecolotes y serpientes.

El investigador Josuhé Lozada Toledo explicó en el comunicado que en la cosmovisión zoque estos animales están vinculados al mundo nocturno, donde el jaguar custodia el inframundo, el tecolote simboliza la sabiduría y la serpiente representa el ciclo de la vida y la muerte.

El recorrido interior incluye el paso por pasajes estrechos y un sifón practicable únicamente en temporada de secas que conduce a cámaras ceremoniales con estalagmitas modificadas para adquirir formas antropomorfas.

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En la cámara principal del complejo se halló un sahumador (un recipiente utilizado en rituales para quemar sustancias como resina o hierbas) decorado con una cruz que representa el quincunce o los rumbos del universo, dotado de un mango de 32 centímetros que remata en la cabeza de una serpiente con las fauces abiertas.

Según información del INAH, la disposición de los materiales indica que la cueva fue empleada exclusivamente para rituales propiciatorios de lluvia y fertilidad agrícola, descartándose su uso como espacio habitacional.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la colaboración entre las comunidades y las instituciones "permite preservar contextos arqueológicos de valor excepcional y ampliar el conocimiento sobre las culturas del país".

Las autoridades informaron de que los trabajos continuarán con análisis de fotogrametría tridimensional y estudios químicos para detectar posibles residuos de copal, cenizas o restos óseos en el interior de las piezas.