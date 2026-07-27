La cineasta Dolores Fonzi, premiada en España con el Faro Dos Orillas de Santander

La directora del festival, Julia Olmo, considera que Fonzi encarna plenamente el espíritu del Faro Dos Orillas gracias a una carrera "sólida, diversa y de gran proyección internacional", desarrollada con obras que han trascendido fronteras y conectado a públicos de España e Iberoamérica, según un comunicado publicado este lunes.

Su proyecto más reciente es 'Belén', ganador del Goya del cine español a la mejor película iberoamericana.

Es un drama judicial inspirado en un caso real sobre derechos reproductivos en Argentina en el que, además de interpretar a la abogada Soledad Deza, la cineasta también ha dirigido la película y escribió el guion con Laura Paredes.

Antes, en 2023, protagonizó y se estrenó como directora con 'Blondi', sobre la relación entre una mujer y su hijo, convertida en uno de los largometrajes argentinos más premiados de los últimos años, con dos premios Cóndor de Plata y otros dos Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, entre otros.

Actriz de referencia del cine argentino contemporáneo, Dolores Fonzi ha participado en películas y producciones de gran relevancia artística y social, colaborando con cineastas que han marcado la evolución del cine iberoamericano.

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Su trabajo, según el festival de Santander, "se caracteriza por la profundidad de sus interpretaciones, la valentía en la elección de personajes y un firme compromiso con historias que exploran la identidad, la memoria y la realidad de nuestras sociedades".

Su creciente presencia en proyectos de alcance internacional ha contribuido a "ampliar la visibilidad del talento iberoamericano, convirtiéndola en una destacada embajadora del cine en español".

"A lo largo de mi carrera, siempre sentí que mis trabajos como actriz y, especialmente ahora como directora, dialogan de una manera muy contundente a los dos lados del Atlántico. Esa familiaridad y calidez con las que se han recibido mis historias en este país no hacen más que estimular mi trabajo, que es hacer cine en español", comentó Fonzi al conocer que había sido premiada en España.

El galardón, que reconoce el trabajo de cineastas que hayan contribuido a tender puentes entre España e Iberoamérica, fue concedido el año pasado al actor argentino Nahuel Pérez Biscayart.

En ocasiones anteriores, lo recibieron profesionales como Diego Peretti, de la misma nacionalidad; la española Maribel Verdú o el uruguayo Álvaro Brechner.