La Fiscalía de Paraguay registra 14 feminicidios de enero a julio, que dejan 26 huérfanos

Según el programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a este 27 de julio se registraron 24 tentativas de feminicidio, tres causas por tentativa de homicidio a víctimas colaterales y seis casos de "agresiones graves" por parte de exparejas de las mujeres.

El reporte indica que 10 de las víctimas eran madres que dejaron 26 huérfanos, de los cuales 19 son menores de 18 años.

Trece de las víctimas eran de nacionalidad paraguaya y una brasileña, señaló la nota.

Sobre el parentesco del agresor, cinco fueron parejas de las mujeres asesinadas, otros cinco sus exparejas, pero entre los acusados también hay un padrastro, un hijo y dos conocidos de las víctimas.

El Ministerio Público detalló que en nueve casos los agresores utilizaron armas blancas, dos usaron armas de fuego, mientras que una víctima falleció por asfixia y dos por traumatismos.

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Del total de agresores, nueve están imputados por la Fiscalía, cuatro se suicidaron y uno de ellos fue capturado en Brasil.

Asimismo, el informe menciona que 11 casos tuvieron lugar en viviendas y tres en la vía pública.

Un total de 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en hechos que dejaron 69 huérfanos.

Además, la Fiscalía reportó 37.825 casos de violencia familiar de enero a diciembre de 2025, lo que representa un promedio de 104 víctimas por día.