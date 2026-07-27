Los creadores de los Emmy estudian la reunificación tras más de 50 años separados

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS, por sus siglas en inglés) y la Academia de Televisión iniciaron "conversaciones exploratorias sobre una posible reunificación de ambas organizaciones", informaron este lunes en un comunicado conjunto.

Las juntas directivas "votaron abrumadoramente a favor de evaluar lo que una Academia unificada podría hacer posible: una visión sólida para el futuro de la Academia, un liderazgo intelectual más eficaz para la industria, un servicio y apoyo más amplios para los miembros de costa a costa", agregó el escrito.

Con el objetivo de concluir estas conversaciones cuanto antes, la Junta "ha votado a favor de extender por un año el mandato de todos los gobernadores en funciones para garantizar la continuidad en las deliberaciones", precisaron.

Las secciones de Nueva York y Los Ángeles de la antigua academia de televisión se separaron en 1977, alegando diferencias irreconciliables, y se dividieron en dos: La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS) y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, que más tarde pasó a llamarse Academia de Televisión.

Ambos organismos comenzaron a colaborar en los últimos años de manera conjunta para reajustar los premios y adaptarlos mejor a las distintas ceremonias de los Emmy, en un intento por dejar atrás sus diferencias, que llegaron a los tribunales de Estados Unidos.