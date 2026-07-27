México libera primer lote de moscas estériles contra gusano barrenador en frontera norte

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó en un comunicado que fueron liberadas 2,5 millones de moscas estériles en el municipio de Coronado, al sur de Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, tras ser producidas en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, y trasladadas vía Tampico hasta el norte del país.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) explicó que el pasado viernes concluyó el primer ciclo de producción y esterilización de pupas, las cuales posteriormente fueron dispersadas mediante cámaras terrestres como parte de la estrategia integral para controlar la plaga.

Las pupas son teñidas de verde para distinguir a las moscas esterilizadas de las silvestres una vez que emergen.

El director en jefe del Senasica, Javier Calderón, calificó la operación como un hito al tratarse del primer ciclo de producción y esterilización realizado en México en 14 años.

Añadió que la planta, que comenzó operaciones durante la última semana de junio, incrementará gradualmente su producción diaria hasta alcanzar 100 millones de moscas estériles antes de finalizar este año, con el objetivo de acelerar la erradicación del gusano barrenador.

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Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país mantiene una estrategia sanitaria permanente contra la plaga y destacó los compromisos acordados con las autoridades sanitarias estadounidenses.

El gusano barrenador reapareció en México a finales de 2024, luego de décadas de haber sido erradicado.

Desde entonces se han confirmado más de 35.140 casos, principalmente en estados del sur y sureste, lo que llevó a reforzar la vigilancia zoosanitaria y las campañas de control.

La propagación del parásito motivó que Estados Unidos suspendiera desde noviembre de 2024 la importación de ganado mexicano en pie.

Tras meses de negociaciones y el fortalecimiento de las medidas sanitarias, ambos Gobiernos acordaron una reapertura gradual de la frontera, condicionada al avance de las acciones de vigilancia, inspección y combate al gusano barrenador.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha advertido que las restricciones comerciales provocaron pérdidas de más de 2.000 millones de dólares anuales para los productores pecuarios mexicanos por la interrupción de las exportaciones de ganado, además de mayores costos logísticos y de alimentación para los animales retenidos.