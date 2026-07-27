Partido venezolano valora designación de Figuera para impulsar diálogo con el chavismo

La formación, a través de un comunicado publicado en X, puso al servicio de ese "esfuerzo nacional", coordinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, su militancia, sus equipos técnicos y su experiencia institucional.

"Las grandes victorias son siempre el resultado de la articulación de esfuerzos, de la construcción de confianza y de la convergencia de voluntades alrededor de un propósito superior", añadió.

UNT considera que es indispensable relanzar una gran alianza democrática que reúna a todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales, empresariales, sindicales, académicas, estudiantiles y ciudadanas "comprometidas con la restitución del orden constitucional y la reconstrucción del país".

En ese esfuerzo, prosiguió, tienen espacio lo partidos políticos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela.

"La unidad no exige uniformidad, exige coincidencia en los principios fundamentales, respeto entre los distintos actores y voluntad de actuar coordinadamente para alcanzar los objetivos superiores de la nación", sostuvo.

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Igualmente, UNT señaló que la reinstitucionalización del país comienza necesariamente con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo- "independiente, equilibrado, profesional y confiable", capaz de garantizar procesos electorales transparentes, auditables y verificables.

El partido político agregó que es relevante también escoger un poder judicial apegado a la Constitución, así como transitar "el camino hacia una verdadera libertad de prensa".

Figuera encabeza un sector de la oposición venezolana que defiende la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.

El domingo, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González dijeron que esperan que este diálogo logre, entre otros objetivos, un "cronograma electoral presidencial oportuno".

En un comunicado, aseguraron que evaluarán ese proceso "con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular".

Además, aclararon que no participaron en el "diseño, construcción y funcionamiento" de esa vía de diálogo.

Figuera afirmó el jueves que Machado "es muy importante en este proceso", mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que puede tener un rol en la "reconciliación" del país suramericano.