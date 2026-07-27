Taipéi transmite a Pekín su "preocupación" por operaciones chinas al este de Taiwán

"Además de presentar una protesta pública, hemos transmitido nuestra preocupación e insatisfacción a China a través de terceros países y los mecanismos privados existentes", afirmó el lunes Shen Yu-chung, viceministro del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán, el principal organismo gubernamental encargado de las relaciones con China, de acuerdo con la agencia de noticias CNA.

El funcionario no identificó a los terceros países involucrados ni ofreció detalles sobre los mecanismos privados empleados, y tampoco precisó cuándo tuvieron lugar los contactos ni si Taipéi había recibido alguna respuesta de Pekín.

La comunicación formal entre ambas partes está prácticamente suspendida desde 2016, cuando el Gobierno chino interrumpió los contactos oficiales con Taiwán tras el regreso al poder del Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que lleva gobernando la isla desde entonces.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto de tensión entre Taipéi y Pekín por el reciente despliegue marítimo de China en aguas al este de la isla, donde ha movilizado un gran número de embarcaciones de su Guardia Costera y de otros departamentos gubernamentales desde junio.

Según los guardacostas taiwaneses, buques oficiales chinos han estado operando dentro de la zona económica exclusiva reclamada por Taipéi desde entonces, y algunos de ellos han ordenado a barcos mercantes cercanos que abandonaran la zona.

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Al respecto, Shen recalcó que Taiwán está gestionando la presencia de embarcaciones chinas sobre la base de "evitar la escalada" más allá de las 24 millas náuticas (unos 44,4 kilómetros) de su costa -lo que se conoce como su 'zona contigua'-, sin renunciar a su "soberanía" dentro de esa área.

El viceministro del MAC aclaró que los actuales "controles" radiofónicos de China sobre los buques que transitan por la zona han sido, en gran medida, gestos "simbólicos" para afirmar su jurisdicción sobre estas aguas, aunque subrayó que cualquier intento de inspección o abordaje de barcos pesqueros o comerciales constituiría una grave escalada.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.