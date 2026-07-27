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27 de julio de 2026 a la - 15:10

Trump admite que tiene "pequeñas diferencias" con Netanyahu sobre la guerra de Irán

(ARCHIVO) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se estrechan la mano al finalizar una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington.
(ARCHIVO) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se estrechan la mano al finalizar una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington.234040+0000 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes que mantiene “pequeñas diferencias” con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están “bastante cerca” en sus posiciones.

Por EFE

Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan, un día antes de reunirse con el primer ministro israelí en Washington.

“Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca”, declaró.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva militar conjunta contra Irán que no ha logrado el objetivo de derribar el régimen de la República Islámica y que ha provocado algunas discrepancias entre ambos aliados.

Trump busca desde hace meses un acuerdo con Teherán que permita poner fin a una guerra impopular entre el electorado estadounidense, mientras que Netanyahu teme que un pacto entre Washington y la República Islámica fortalezca a esta, su principal rival en la región.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla a bordo del Air Force One durante un vuelo a Michigan el 27 de julio de 2026.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla a bordo del Air Force One durante un vuelo a Michigan el 27 de julio de 2026.

Aunque Trump ha elogiado públicamente al mandatario israelí, al que ha definido como “un primer ministro de tiempos de guerra”, también ha reconocido que lo llamó “jodidamente loco” durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en el Líbano.

Netanyahu partió este lunes hacia Estados Unidos para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham y reunirse con Trump, en lo que será el octavo encuentro entre ambos desde que el mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su club Mar-a-Lago el 29 de diciembre de 2025 en Palm Beach, Florida.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su club Mar-a-Lago el 29 de diciembre de 2025 en Palm Beach, Florida.

La última reunión entre Trump y Netanyahu tuvo lugar en febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán.

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