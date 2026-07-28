Admitidos en universidad mexicana piden respetar proceso pese a sospecha de trampas con IA

"No nos priven el derecho de estudiar, respetamos el proceso de selección que cumplimos en forma honesta", dijo César Ruiz, padre de una estudiante que fue aceptada en la UNAM tras superar la prueba de acceso, en una declaración ante los medios de comunicación.

Además, explicó que los aspirantes para entrar en la institución académica presentaron un pliego petitorio al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, en el que reclaman continuar con el proceso de inscripción de acuerdo a la normativa vigente.

"Se solicita respeto y atención a los aspirantes seleccionados con las particulares referentes al cambio de plantel, cambio de modalidad de cambio de carrera y aspirantes a la segunda carrera.(...) Y que puede limitar la inscripción acorde al cronograma estipulado por la misma universidad", añadió el padre encargado de leer el pliego.

A pesar de las denuncias de otros aspirantes, afirmó estar seguro de que su hija "no recurrió a ninguna herramienta tramposa".

La UNAM, que reconoció la existencia de irregularidades, anunció la creación de una Comisión Técnica integrada por 16 especialistas para revisar el proceso y definir una salida a la controversia. Entre las opciones se debaten entre mantener los resultados, revisar únicamente los casos sospechosos o repetir el examen.

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La institución aún no ha confirmado que la IA fuera utilizada de forma generalizada para hacer trampa. Lo que investiga es si algunos aspirantes recurrieron a herramientas de inteligencia artificial, suplantación de identidad u otros mecanismos para obtener ventajas indebidas.

"No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior", sostuvo el rector.

Este martes, al ser cuestionada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde exclusivamente a la UNAM resolver la validez del examen por tratarse de una universidad autónoma.