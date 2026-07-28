Al menos un fallecido y 30 heridos al volcarse un autobús en la zona costera de Ecuador

El organismo de socorro recibió a las 07:32 hora local (12:32 GMT) la alerta sobre un accidente y de inmediato coordinó la atención de emergencias con la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos, entre otros.
De manera preliminar, el personal de las entidades de socorro informó de que, durante la evaluación primaria, se registran 30 personas heridas y una fallecida.
Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el sitio para posteriormente ser trasladados a diferentes casas de salud, donde recibirán atención médica especializada.
De acuerdo con información proporcionada por las unidades en territorio, el siniestro se produjo por la pérdida de carril y posterior volcamiento de un autobús de transporte interprovincial.