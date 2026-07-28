Autoridades chilenas declaran alerta sanitaria por hantavirus

El decreto, publicado en el Diario Oficial, abarca 13 de las 16 regiones del país austral, de norte a sur, y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027, pero no implica que exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada.

Chile fue azotado en las últimas semanas por un intenso temporal en diez de estas regiones, produciendo desbordamiento de caudales, inundaciones, además de otros daños a infraestructuras, y las lluvias no han cesado aunque bajaron su intensidad.

La situación ha sido calificada como una "multiamenaza sanitaria" debido a que se presenta de forma simultánea con otros virus como el dengue, zika, chikungunya o la fiebre amarilla y la influenza aviar, cuya alerta se extendió a todo el país.

La medida es preventiva y otorga facultades extraordinarias para abordar emergencias de grave riesgo sanitario, controlar, y gestionar recursos de forma expedita.

En Chile, donde el hantavirus es endémico, predomina la variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona.

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El virus, que puede causar complicaciones cardiorrespiratorias graves, es transmitido por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en zonas rurales y semirurales de casi todo el país y en los bosques húmedos del sur austral.

La autoridades han solicitado a las personas estar atentas a síntomas como fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria para pedir inmediatamente atención médica.

"Como ministerio estamos monitoreado de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta", aseguró la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

Hasta la semana pasada "se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39 %", informó Pizarro y detalló que los casos han ocurrido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana -donde se ubica Santiago-, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En 2025, se contabilizaron un total de 44 casos y ocho fallecidos a causa del hantavirus, lo que arroja una tasa de letalidad del 18 %, de acuerdo con el ministerio.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica por el alza de casos de hantavirus en todo el Cono Sur desde diciembre del año pasado.

En el caso de la influenza aviar la precaución prevalece porque, a diferencia de otros años, la enfermedad en Chile se ha concentrado en aves silvestres y de corral incrementando el riesgo de exposición para las personas.