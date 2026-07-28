Bangladés detiene a un general acusado junto a Hasina por una ejecución extrajudicial

El brigadier general Miftah Uddin Ahmed, hasta ahora comandante de la guarnición militar de Barishal, fue puesto bajo custodia la noche del lunes, confirmó hoy a EFE un portavoz de la Dirección de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR).

"Está bajo custodia y la ley seguirá su curso", afirmó el portavoz.

El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés emitió el fin de semana órdenes de arresto contra Ahmed y otras diez personas, entre ellas la depuesta primera ministra Sheikh Hasina, por la muerte del concejal Ekramul Haque durante una operación antidroga en Teknaf, en el distrito suroriental de Cox's Bazar.

Ahmed comandaba entonces la unidad local del Batallón de Acción Rápida (RAB), una fuerza de élite acusada durante años por organizaciones de derechos humanos de cometer ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

La muerte de Ekramul adquirió notoriedad después de que saliera a la luz una grabación de audio que, según su familia, recoge los instantes previos a su muerte mientras hablaba por teléfono con su esposa.

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Estados Unidos sancionó en diciembre de 2021 al RAB y a varios de sus actuales y antiguos responsables, entre ellos a Ahmed, por presuntas violaciones graves de derechos humanos.

La orden contra el comandante fue emitida un día después de que el mismo tribunal ordenara detener a Hasina por el asesinato de Ekramul y forma parte de una serie de procesos abiertos contra antiguos responsables del Gobierno depuesto.

En los últimos días, el tribunal también emitió una nueva orden de arresto contra la ex primera ministra por la represión de una protesta islamista en 2013, mientras la Fiscalía recibió denuncias para investigar al expresidente Mohammed Shahabuddin por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas de 2024.

Hasina huyó a la India tras la revuelta estudiantil que puso fin a sus 15 años en el poder en agosto de 2024 y fue condenada a muerte en ausencia en noviembre de 2025 por crímenes de lesa humanidad relacionados con aquella represión.