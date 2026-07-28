Brasil anima a Corea del Sur a invertir conjuntamente en el sector de minerales críticos

El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, destacó que las economías de ambos países son complementarias, ya que Corea del Sur "es el segundo mayor productor mundial de semiconductores y líder mundial en memorias y baterías", y Brasil "dispone de importantes reservas de minerales críticos".

"No queremos limitarnos a exportar mineral en bruto: queremos procesarlo, industrializarlo e invertir juntos a lo largo de toda la cadena", señaló en el evento, en el que también participó el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, de visita de Estado en Brasil.

Jae-myung se reunió el lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia y este martes cumplió agenda en São Paulo, en el marco de una gira sudamericana que le llevará también a Chile y Argentina.

En la capital brasileña, ambas administraciones firmaron sendos memorandos para promover alianzas en "biocombustibles y transición energética", y "tecnología industrial".

Alckmin también resaltó en su discurso el potencial de cooperación en inteligencia artificial y centros de datos.

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"Brasil tiene un 88 % de su matriz eléctrica basada en fuentes limpias y renovables, abundantes recursos hídricos y estabilidad regulatoria, una combinación poco común para la infraestructura digital de alto consumo energético que el mundo necesitará construir en los próximos años", señaló.

Igualmente, citó el área aeroespacial y de defensa. En este sentido, recordó que Corea del Sur ha sido el primer asiático en comprar el carguero C-390 del fabricante brasileño Embraer y que en septiembre habrá un nuevo lanzamiento de un cohete surcoreano en la base de Alcântara, en el norte de Brasil.

El comercio bilateral alcanzó los 10.800 millones de dólares (9.500 millones de euros) en 2025.

Sin embargo, Alckmin cree que ambos países pueden superar los casi 15.000 millones de dólares registrados en 2011.

"Queremos superar esa marca y necesitamos diversificar y ampliar la agenda. Nuestro objetivo no es solo vender más: es agregar valor, integrar cadenas productivas e invertir conjuntamente", insistió.