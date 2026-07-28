Bukele y titular del Banco Mundial dialogan sobre proyectos en El Salvador

La fuente indicó en su cuenta de X que la visita fue con el objetivo de "fortalecer la cooperación con la banca multilateral y conocer proyectos estratégicos del Gobierno".

"Durante su recorrido, Ajay Banga conoció el Centro Escolar OEI en Santa Tecla, donde se implementa la Learning Experience Platform con inteligencia artificial, y las instalaciones de Doctorsvapp, el sistema nacional de telesalud con teleconsulta y triaje automatizado por IA", explicó.

La Presidencia apuntó que la visita incluyó, además, una reunión con inversionistas del sector turístico y la Ministra de Turismo, Morena Valdez, sobre "oportunidades de inversión en el país".

"Este encuentro refleja el interés del Banco Mundial en acompañar de cerca la transformación de El Salvador e identificar oportunidades reales de cooperación e inversión", concluyó.

El pasado 22 de julio, el primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, destacó los "extraordinarios logros económicos de El Salvador" en un mensaje en X, que fue compartido por el presidente Bukele.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esta tarde he hablado con el presidente @nayibbukele (Nayib Bukele) sobre los extraordinarios logros económicos de El Salvador", indicó en la publicación.

El producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció un 4,79 % en el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Desde que Bukele asumió su segundo mandato consecutivo en junio de 2024, pese a que en su momento estaba prohibido por la Constitución, las encuestas señalan que la preocupación de los ciudadanos por la situación de la economía ha desplazado a la violencia como el principal problema del país para los salvadoreños.