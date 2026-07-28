Cali se prepara para albergar la investidura de Abelardo De la Espriella el 7 de agosto

"Vamos a blindar a Cali y al Valle del Cauca para garantizar una posesión segura y en completa tranquilidad", aseguró el mandatario caleño en un mensaje difundido en X.

Eder agregó que se reunió con la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en un consejo de seguridad para "definir todas las medidas de protección".

También confirmaron que se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer "seguimiento permanente" a la preparación y coordinación del dispositivo de seguridad para la investidura de De la Espriella que, en una decisión inédita no quiere hacerla en Bogotá.

Aunque el lugar exacto de la ceremonia de investidura aún no está confirmado y el cambio de ciudad sigue pendiente de la aprobación del Congreso de la República, medios locales apuntan a que el acto se celebrará en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, conocido como Arena USC.

Tras la ceremonia de investidura, De la Espriella tiene la intención de hacer un consejo de seguridad que, según la prensa, puede llevarse a cabo en el Batallón Pichincha, distante unos 2,5 kilómetros del lugar donde previsiblemente jurará el cargo ante los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

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En un principio, De la Espriella quería asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del vecino departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano, idea que ha sido muy criticada por los inconvenientes logísticos, de seguridad y de protocolo que supondría el traslado de senadores, representantes e invitados internacionales a esa ciudad.

Además, la iniciativa de ser investido en un batallón también ha recibido críticas porque da un mensaje de que el poder civil está subordinado al militar.

El presidente electo explicó el pasado domingo que cambió el lugar en el que quiere posesionarse debido a que las emisiones de cenizas del volcán Puracé, cercano a Popayán, han obligado a suspender parcialmente las operaciones del aeropuerto de esa ciudad.