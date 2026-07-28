Casi 200 arrestos en Francia relacionados con los incendios desde el inicio del verano

"Desde el comienzo del verano, las fuerzas de seguridad han detenido a 184 personas", indicó Nuñez en un mensaje en la red social X.

Aseguró que las autoridades están "totalmente decididas a dar con todos y cada uno de los pirómanos" y advirtió de que "no habrá indulgencia alguna con quienes ponen en peligro vidas humanas", exponen a los bomberos a riesgos y destruyen el patrimonio.

Son comportamientos "incomprensibles e inaceptables", recalcó, en especial cuando Francia vive un récord histórico de fuegos, con 116.000 hectáreas calcinadas hasta la fecha, muy por encima de las cifras en el peor año hasta ahora, 2022, cuando se quemaron en toda la temporada unas 70.000 hectáreas.

Nuñez publicó este mensaje coincidiendo con una detención efectuada en el departamento de Var (sureste), donde se sigue luchando contra un fuego, aún no controlado, que en los últimos días recorrió 4.500 hectáreas y destruyó una treintena de casas.

Allí, la Gendarmería interceptó a un individuo de 23 años por su presunta responsabilidad en diversos fuegos detectados entre el 19 y el 24 de julio en Brignoles, Cabasse y Vins-sur-Caramy.

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El hombre fue identificado gracias a imágenes de vigilancia y fue puesto bajo arresto provisional el día 25, antes de ser presentado a un juez de instrucción el 27 de julio, según precisó este martes la Gendarmería en un comunicado.

Quedó imputado por un cargo de destrucción por incendio de bosques, bosques de pinos, brezales, matorrales o plantaciones pertenecientes a terceros con daño irreversible al medioambiente, un delito penado con hasta 15 años de reclusión y multa de hasta 150.000 euros.

Una vez inculpado, fue enviado a prisión preventiva en el centro penitenciario de Draguignan y será sometido a exámenes psiquiátricos.

En cuanto a la evolución de los incendios activos, todas las miradas continúan puestas en el departamento de Gironda con capital en Burdeos (suroeste), en una jornada marcada por el inicio de la cuarta ola de calor del verano para Francia, que dejará temperaturas máximas de hasta 40 grados el miércoles precisamente en esa zona.

Los equipos antiincendios han logrado estabilizarlo de manera que la superficie calcinada se mantiene en 42.000 hectáreas, aunque eso no implica que no progrese, según explicó en una comparecencia de prensa la prefecta (delegada del Gobierno) de la Gironda, Sophie Brocas, ya que durante la jornada hubo que combatir 14 reavivamientos en zonas ya recorridas por el fuego.

Se mantiene la mayor parte de los 220.000 desalojos realizados de manera preventiva en el área del incendio, que se originó el miércoles pasado en la zona de la turística bahía de Arcachón, pero Brocas anunció que, tras un "análisis de riesgos", se va a proponer a las autoridades de tres localidades que los vecinos evacuados puedan volver a sus casas si lo desean.

Son, en concreto, los de los municipios de Haillan, Mérignac y Eysines, ubicados los tres a las afueras de Burdeos, que no han sido alcanzados por el fuego.