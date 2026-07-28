Casi 500 civiles muertos en hostilidades fronterizas entre Afganistán y Pakistán

Entre las víctimas se encuentran 37 niños muertos y otros 140 heridos, según el balance divulgado por la misión de Naciones Unidas.

Las relaciones entre Afganistán y Pakistán se han venido deteriorando desde el retorno de los talibanes al poder en Kabul en 2021, con Islamabad acusando al régimen vecino de apoyar a grupos terroristas que operan en territorio paquistaní.

Las autoridades talibanes rechazan esas acusaciones y sostienen que no permiten que el territorio afgano sea utilizado para amenazar a otros países.

Según el informe, la violencia se intensificó significativamente en octubre del año pasado, con ataques aéreos y bombardeos atribuidos a las fuerzas militares paquistaníes contra las provincias afganas fronterizas de Kunar, Paktia y Paktika.

La misión señaló que muchas de las víctimas se registraron en zonas residenciales y que las hostilidades también afectaron a la Universidad de Kunar, lo que amplió el impacto de los enfrentamientos sobre la población y las infraestructuras civiles.

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Entre los incidentes recogidos por la UNAMA figura el ataque aéreo contra el Hospital de Rehabilitación Omid de Kabul, ocurrido en marzo y calificado recientemente por Amnistía Internacional como un posible crimen de guerra.

Ese ataque dejó al menos 269 civiles muertos, según la ONU, mientras que las autoridades talibanes sitúan la cifra en más de 400 fallecidos.

El bombardeo del hospital concentró así más de la mitad de las muertes civiles documentadas por Naciones Unidas durante el periodo analizado.

La UNAMA ha pedido de manera reiterada a las partes que adopten medidas para proteger a la población civil y evitar que las hostilidades afecten a viviendas, centros educativos e instalaciones sanitarias.