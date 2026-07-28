Casi 55.000 mensajes de odio detectados en redes sociales en España durante el Mundial

El 52 % de los mensajes de odio detectados entre el 11 de junio y el 21 de julio estaban directamente relacionados con la gran cita deportiva que se disputó en esas fechas y que ganó España, informó este martes el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una comunicado.

El observatorio destacó el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal -de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna-, con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, así como contra el combinado francés por la cantidad de futbolistas con origen o ascendencia extranjera.

La final del Mundial entre las selecciones de España y Argentina actuó como detonante, ya que, si bien los ataques contra la población latinoamericana supusieron un 15 % del total, éstos se intensificaron durante el partido entre la roja y la albiceleste.

El principal grupo diana, con el 66 % de los mensajes, ha sido la población procedente del norte de África, especialmente con relación a la selección de Marruecos; y el 13 % de los contenidos reportados se han dirigido contra las personas musulmanas, reproduciendo estereotipos y discursos excluyentes.

El discurso de odio detectado durante el Mundial de fútbol refleja que el 74 % de los mensajes incluyen contenidos que atentan contra la dignidad de los grupos diana a través de la deshumanización, además del empleo de lenguaje explícitamente violento, un 50 % del total, o que llamaba a la agresión, con un 14 %.

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Asimismo, el observatorio destaca que un 40 % de los discursos estaban referidos a las personas migrantes o de ascendencia extranjera como un "lastre" o "atraso" para la sociedad y un 15 % llamaba a la expulsión de estos ciudadanos del territorio español.

La conclusión a la que ha llegado el Oberaxe con este informe especialmente enfocado en el Mundial de fútbol es que éste "puede servir como contexto para la difusión de prejuicios racistas y xenófobos que trascienden lo deportivo".