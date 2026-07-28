Consejo Electoral de Ecuador niega segundo pedido de formularios para revocar a Noboa

Por unanimidad, los cuatro consejeros presentes aprobaron un informe que recomendaba negar la solicitud de entrega de los formularios para la recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato, al considerar que "no se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones y obligaciones" de Noboa y de su vicepresidenta, María José Pinto.

La solicitud fue ingresada por los representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), entre otros, quienes consideran que Noboa y Pinto han incumplido las principales promesas realizadas en áreas fundamentales como salud, educación, seguridad y empleo.

La consejera Elena Nájera explicó que los solicitantes se refirieron a compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que incluyeron cifras y apreciaciones económicas, pero que no aportaron "elementos probatorios objetivos, idóneos y suficientes que permitan acreditar un incumplimiento concreto, actual y verificable del plan de trabajo".

Mientras que el consejero Enrique Pita indicó que esa referencia al acuerdo con el FMI "no resulta suficiente para sustentar la causal de revocatoria, pues no se individualiza la disposición concreta presuntamente inobservada, la obligación específica derivada de ella, la acción u omisión atribuida a la autoridad cuestionada ni las circunstancias en las que se habrían producido el incumplimiento".

Este es el segundo pedido de formularios que el ente electoral rechaza, después de que hiciera lo mismo el pasado 16 de julio con una solicitud ingresada por la iniciativa 'Revoca EC', liderada por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza.

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Los promotores de esa iniciativa impugnaron la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con el objetivo de que el organismo ordene al CNE que entregue los documentos para recolectar firmas para que la ciudadanía decida el futuro de Noboa en un referéndum.

El Gobierno ha catalogado a estos pedidos de formularios como intentos de "desestabilización política".