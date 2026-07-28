De la Espriella designa a la abogada Natalia López como ministra de Trabajo de Colombia

"Su misión será clara: reducir el desempleo y la informalidad, impulsar el emprendimiento, fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores, defender el trabajo digno y combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso", expresó el mandatario electo en un comunicado divulgado por su equipo de prensa.

De la Espriella afirmó que el Ministerio de Trabajo pasará a ser "moderno, austero, cercano a los ciudadanos y comprometido con las grandes transformaciones laborales que Colombia necesita".

López es abogada con especialización en Derecho Administrativo y un máster en Derecho Público. Ha sido docente universitaria, trabajó en la Defensoría del Pueblo y fue directora territorial del Ministerio de Trabajo en el departamento de Córdoba (norte), además de ocupar cargos en la Gobernación de ese departamento.

La nueva ministra también fue candidata a la Alcaldía de Montería en las elecciones regionales de 2023, ciudad en la que De la Espriella creció y donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional y política.

Con este anuncio, el presidente electo continúa conformando su gabinete, del que ya ha anunciado 16 de los 18 ministros. Solo quedan por definir las carteras de Salud y Ciencia, y López es la séptima mujer incluida en el equipo.