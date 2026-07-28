Detenidas más de 400 personas por posesión de drogas en el festival de música Tomorrowland

El Ministerio Público comunicó en una nota de prensa la detención también de 32 personas por tráfico de drogas, que serán citadas a declarar el próximo 25 de noviembre en Amberes ante una sala especial dedicada al festival.

Entre los detenidos por narcotráfico figura un ciudadano neerlandés que ya había sido condenado durante la edición de 2024 del festival por los mismos motivos.

A las 403 personas sorprendidas con pequeñas cantidades de droga para consumo personal se les expulsó del recinto y se les ofreció un acuerdo económico inmediato, cuyo importe total asciende a 104.100 euros.

Los tres estupefacientes más incautados fueron pastillas de éxtasis (MDMA), cocaína y ketamina, así como 'polvos rosas' (una mezcla de drogas sintéticas) y metanfetaminas.

El Instituto Nacional de Criminalística y Criminología belga, encargado del análisis de las drogas requisadas, detectó además ketamina en comprimidos similares al éxtasis y en aerosoles nasales, entre otras sustancias.

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El balance policial contabilizó un total de 114 detenciones, de las que 51 fueron arrestos judiciales, principalmente por narcotráfico y hurtos, y 63 arrestos administrativos, vinculados a la embriaguez y a alteraciones del orden público.

Entre los arrestados se encuentran siete hombres de entre 25 y 39 años sorprendidos por agentes de paisano en la zona VIP del festival mientras intentaban robar relojes de lujo.

Tomorrowland celebró este año su vigésima edición durante los dos últimos fines de semana: del 17 al 19 de julio y del 24 al 26 de julio.

Bajo el lema "Consciencia", el festival de música electrónica contó con la participación de más de 500 artistas, entre ellos Martin Garrix, David Guetta, The Chainsmokers o Dimitri Vegas.