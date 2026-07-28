Directora del FMI visita Vaca Muerta, formación más grande de hidrocarburos de Argentina

Buenos Aires, 28 jul (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este martes a la provincia de Neuquén para visitar Vaca Muerta, la mayor formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina, en el cierre de una visita de dos días a este país en la que expresó un fuerte respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei.