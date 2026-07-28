EE.UU. asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos

"Hoy a las 17:45 (hora del este), fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", señaló el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en su cuenta de X.

"Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", añadió, al tiempo que aseguró que "las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de alerta y en alto nivel de preparación".

Previamente el Ejército de Estados Unidos aseguró que tiene desplegados más de 20 buques de guerra en Oriente Medio apoyando misiones militares, incluido el bloqueo naval a Irán, que ha impedido que 22 embarcaciones comerciales se dirijan a ese país.

El presidente estadounidense se reunió este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por primera vez desde el inicio, el pasado febrero, de la guerra con Irán.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la implementación inicial del bloque marítimo, las fuerzas de EE.UU. han desviado más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y han permitido el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.