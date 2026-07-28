EE.UU. celebra la decisión de Chad de retirarse de la Corte Penal Internacional

"Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión de Chad de retirarse de la CPI y unirse al creciente número de naciones que recuperan su soberanía de esta institución defectuosa", publicó el lunes la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado estadounidense en la red social X.

Además, invitó a los miembros del tribunal a retirarse del Estatuto de Roma y "poner fin a la intromisión ilegítima" del organismo.

Por último, recordó que Estados Unidos "nunca cederá su soberanía a un tribunal global que no rinde cuentas" a nadie.

Chad atribuyó el lunes su decisión de salir de la Corte Penal Internacional a un "examen exhaustivo" del funcionamiento y del balance del organismo, "cuya eficacia ha sido limitada y variable en relación con las expectativas que presidieron su creación" y que ha presentado una "innegable selectividad" en su actividad.

El país africano hizo este anuncio pocos días después de que Venezuela comunicara el pasado viernes su intención de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar también su salida definitiva de la CPI.

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También el viernes, la Asamblea de los Estados Partes de la CPI destituyó al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.

La decisión del Gobierno venezolano fue celebrada particularmente por Estados Unidos, que ha tenido una tensión histórica con la CPI y nunca llegó a ratificar el Estatuto de Roma, por lo que mantiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.

Estas retiradas se suman a las de otros países en los últimos años, como Burundi, Níger, Mali y Burkina Faso, mientras potencias como Rusia, China, Israel e India, además de EE.UU., nunca formaron parte activa del tribunal al no llegar a ratificar el tratado.

Chad está presidido por Mahamat Idriss Déby Itno, elegido con mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de mayo de 2024, que marcaron el fin de un periodo de transición política de tres años.

Déby Itno asumió el poder el 20 de abril de 2021 tras el fallecimiento de su padre, el mariscal Idriss Déby Itno, en combates con grupos rebeldes, según la versión oficial, después de 30 años en el poder.