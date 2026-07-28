EE.UU. confirma nueva ronda de conversaciones entre Líbano e Israel en Roma

“En Roma, los grupos técnicos se enfocarán en avanzar hacia la plena aplicación del acuerdo marco”, declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato, refiriéndose a la ampliación del proceso de las “zonas piloto”, la resolución de todas las cuestiones fronterizas pendientes y la elaboración de un acuerdo global de paz y seguridad.

“La experiencia obtenida con las primeras zonas nos ayudará a perfeccionar la implementación de las zonas piloto para que pueda extenderse de manera progresiva”, añadió.

El ejército libanés condenó el domingo la continuación de las operaciones militares de Israel en el sur del Líbano al afirmar que ello impide desplegarse allí como estaba previsto en el acuerdo firmado en junio entre ambos países en Washington.

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El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció hace unos días la celebración de estas conversaciones.

El acuerdo alcanzado en junio prevé el despliegue del ejército libanés en “zonas piloto” evacuadas por Israel, que todavía ocupa una parte del sur del país, supeditado al desarme de Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

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A pesar de la calma relativa en los combates, el ejército israelí continúa llevando a cabo ataques intermitentes en el sur.