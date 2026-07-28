EEUU financia un estudio para una planta de amoniaco verde en el Sáhara Occidental

Rabat, 28 jul (EFE).- Estados Unidos y Marruecos firmaron este martes un acuerdo para financiar un estudio de ingeniería y diseño previo destinado al desarrollo de una planta de producción de amoniaco verde en El Aaiún, en el Sáhara Occidental, y que aspira a producir hasta 560.000 toneladas anuales de este compuesto.