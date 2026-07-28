EEUU y los Emiratos desarrollarán en conjunto aplicaciones de IA para tareas militares

El proyecto, denominado 'Task Force Talon Synapse', se enfocará en integrar aplicaciones de IA para "el apoyo de inteligencia, la protección de infraestructura crítica y el monitoreo del entorno de seguridad regional", indicó el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

"Este será un hito histórico a medida que trabajemos con uno de nuestros socios regionales más capacitados para entregar rápidamente avances en IA en constante evolución a nuestros combatientes", declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central.

El grupo de trabajo, cuyo lanzamiento formal ocurrirá "en las próximas semanas", tendrá su sede en Abu Dabi, y estará integrado por cerca de 20 especialistas de ambos países con experiencia en IA, datos y ciberseguridad, detalló el comunicado.

El grupo de trabajo surge tras una nueva norma promulgada el 10 de julio por el Departamento de Comercio de EE.UU., que facilitó la exportación a los Emiratos de chips de inteligencia artificial, equipo militar, satélites y naves espaciales, al colocar al país en la misma categoría comercial que Europa y Corea del Sur.

La medida, aprobada por el apoyo que Estados Unidos ha recibido de los Emiratos Árabes Unidos en la guerra con Irán, también permitirá a ciertas empresas emiratíes recibir "artículos de computación avanzada" sin necesidad de licencia, incluyendo servidores y chips de IA.

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El Departamento de Guerra de EE.UU. ha buscado incrementar la IA en las Fuerzas Armadas, como mostró en febrero su acuerdo con OpenAI para que sus modelos de inteligencia artificial puedan usarse en redes clasificadas, además de la disputa, el mismo mes, con la empresa Anthropic ante desacuerdos de cómo implementar la tecnología.

El acuerdo de Washington con los Emiratos se gestó desde el año pasado, en una conversación entre el almirante Cooper y el asesor de seguridad nacional de los EAU, el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, según el Centcom.

"Junto con nuestros socios emiratíes, compartimos un firme compromiso con la adopción de aplicaciones de IA que impulsen la innovación a gran velocidad y escala", expresó ahora el jefe del Comando Central.