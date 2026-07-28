EFE lanza su guía para el uso de inteligencia artificial en sus procesos informativos

Elaborada en colaboración entre la Dirección de Información y el Consejo de Redacción, la guía desarrolla los principios generales que ya figuran en el Libro de estilo de EFE: que la IA debe ser una ayuda usada siempre bajo supervisión humana y que la Agencia ha de ser transparente con sus clientes, que tienen derecho a saber si esos sistemas han intervenido de forma sustancial en la elaboración de contenidos.

La guía señala que, en el trabajo periodístico de EFE, la IA es solo un asistente y que los periodistas y editores son los únicos responsables finales del contenido publicado, por lo que deben supervisar siempre las aportaciones de esos sistemas.

Subraya que cualquier contenido asistido o generado por IA debe someterse a los mismos procesos estrictos de comprobación y exactitud que rigen en todos los productos informativos de EFE.

Respecto a los sistemas utilizables, la guía establece que solo se usarán herramientas autorizadas y con licencia corporativa para evitar riesgos técnicos, legales e informativos.

EFE informará de forma clara cuando la IA haya tenido un impacto significativo en la creación de un contenido. Para ello utilizará etiquetas, logotipos o frases explícitas (por ejemplo: "Información elaborada con la asistencia de inteligencia artificial y supervisada por periodistas de la Agencia EFE") que se detallan en la guía. Esta incluye los logotipos de marcaje impulsados por la UE y que son los que empleará EFE.

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La excepción a esa norma es el uso de herramientas autorizadas para tareas auxiliares como ayudas a la edición, traducción, transcripción, subtitulado o creación de documentación y contexto (siempre sobre las base de datos de la propia Agencia).

En esos casos, como en todos, el resultado final ha de someterse a una revisión humana, pero no es preciso hacer constar el uso de esas herramientas.

La guía deja claro que nunca se usarán imágenes de IA (propias ni de terceros) que puedan confundirse con imágenes reales. Así, está estrictamente prohibido publicar fotografías o vídeos creados con IA que pretendan pasar o puedan ser confundidas con imágenes reales. Si se emplean para recreaciones o infografías debe ser evidente que no se trata de imagen real y hacerse constar así.

Todos los equipos deben recibir formación continua sobre las capacidades y limitaciones de las herramientas de IA que adopte la Agencia EFE para garantizar su uso adecuado.

Así lo establece el documento, que recoge además la creación de un órgano compuesto por las direcciones de Información, Estrategia, Tecnología, Cumplimiento y Jurídica junto al Consejo de Redacción para auditar el uso de estas tecnologías en los procesos informativos y revisar y actualizar estas normas.

La guía completa está disponible en la web corporativa de EFE (www.agenciaefe.es), accesible a cualquier persona, como muestra del compromiso de la Agencia con la transparencia de sus normas y procedimientos.