El BID aprobó 200 millones de dólares a inversión privada en Panamá en seis meses de 2026

El BID Invest es el brazo para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e impulsa junto con el MEF una alianza para el financiamiento y acompañamiento técnico de proyectos privados en Panamá, "sin que ello represente la creación de un fondo público ni la administración de recursos por parte del Estado".

Es así que "cada operación será identificada, evaluada y aprobada de manera independiente por BID Invest, de acuerdo con sus políticas y procesos. El MEF actuará como socio estratégico y facilitador para promover un entorno propicio para la inversión", indicó un comunicado oficial.

En este contexto, durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió cerca 200 millones de dólares en nuevas operaciones en Panamá, "reflejando que los recursos vinculados a esta estrategia ya están llegando al país", un volumen que se irá ampliando "conforme se identifiquen, estructuren y aprueben proyectos elegibles".

"La estrategia tiene un alcance multisectorial. Aunque se ha puesto especial énfasis en áreas como construcción, turismo y logística, también podrá respaldar proyectos en energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros, entre otros", indicó la misiva del MEF.

Agregó que la asignación de los recursos financieros responderá a la demanda del sector privado, la disponibilidad de proyectos viables y su contribución al desarrollo del país.

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El MEF resaltó que esta iniciativa no genera deuda pública, ni requiere garantía soberana del Estado panameño, pues las operaciones son asumidas por las empresas privadas o instituciones financieras que reciben el financiamiento.

La generación de empleo constituye uno de los principales objetivos de esta estrategia, sostuvo la cartera de economía de Panamá, un país donde la tasa de desempleo se sitúa en 10,4 % según la más reciente medición, de septiembre de 2025.