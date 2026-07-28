El brent cae un 0,62 % y se encuentra en 87 dólares ante la posibilidad de acuerdo en Irán

El brent moderaba su caída respecto al cierre del lunes, en el que llegó a ceder un 8,7 %, hasta 88,36 dólares, en el mercado de futuros de Londres, tras pausarse los ataques, lo que redujo el temor a interrupciones en el suministro de crudo.

El brent llegó a caer hasta los 86,40 dólares a las 05.02 hora peninsular española (3.02 GMT).

Trump afirma que Irán ha pedido a Washington negociar y dijo que hay posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque advirtió de que reanudará los ataques contra Irán si las conversaciones fracasan.

El mandatario estadounidense se reunirá este martes en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio de una nueva pausa en el conflicto con Irán pero con el fuerte agravamiento de la situación en Cisjordania por la renovada presión de los colonos y el Ejército israelíes sobre los palestinos.

Por su parte, el petróleo de Texas, el crudo de referencia en EE.UU., registraba una caída del 0,45 %, con el barril en 82,24 dólares tras cerrar el lunes con una caída del 7,5 %, en 82,61 dólares el barril.

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El gas natural TTF también bajaba antes de la apertura de los mercados europeos, un 1,2 %, y el megavatio/hora se encontraba en 57,56 euros.