El CAC 40 avanza otro 0,63 % pese al repliegue de los valores tecnológicos

El CAC 40 empezó desde el comienzo de la sesión al alza, en el entorno de los 8.450 puntos, frente a los 8.406,06 del cierre del lunes, aunque en menos de una hora estuvo a punto de pasar a territorio negativo, aunque después volvió a recuperar las ganancias.

Tras varios altibajos, el indicador finalizó en 8.458,78 puntos, lo que significa que en una semana ha avanzado un 1,18 %. Desde comienzos de año, el parqué parisino acumula ganancias del 3,83 %.

La actividad en el mercado estuvo animada, como lo ilustra el hecho de que se negociaron títulos por valor de 4.518 millones de euros.

Entre los valores más destacados, el grupo de consultoría y de servicios informáticos para empresas Capgemini registró la mayor subida del selectivo, un 6,92 %, seguido del operador de telecomunicaciones Orange, un 4,63 %, impulsado por la publicación de sus resultados semestrales.

En la primera mitad del año, Orange obtuvo un beneficio de 3.555 millones de euros, frente a los 105 millones de euros de pérdidas que había encajado en el mismo periodo de 2025, y mejoró su rentabilidad.

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Las otras grandes subidas fueron para el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (4,60 %), la sociedad publicitaria Publicis (3,74 %) y el grupo de lujo Kering (3,15 %).

En el otro extremo de la balanza, la energética Engie sufrió el mayor descalabro del CAC 40 (-3,11 %) y también experimentaron repliegues relevantes el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (-3,07 %), el grupo de material eléctrico Legrand (-2,08 %), el fabricante de gases industriales Air Liquide (-2,05 %) y el banco Société Générale (-1,42 %).