El candidato británico 'Conde Carabasura' publica su estrafalario manifiesto de 20 puntos

El manifiesto comienza prometiendo "impulsar la economía, el prestigio y la fama de la región", pero inmediatamente pasa al tono bromista: "Recortaré tus impuestos para subir el de todos los demás" (punto 2), bajar el precio de los helados de camioneta a 99 peniques (punto 3) y "pasar más tiempo en Clacton que en Washington" (punto 4).

Incluye otras promesas como "construir al menos una vivienda asequible", "rellenar los baches de las carreteras con copias del manifiesto laborista de 2024" o incluso "un referéndum para decidir si Plutón recupera su estatus de planeta".

En el plano más estrictamente personal, se postula como representante del Reino Unido para la edición 2027 de Eurovisión.

Count Binface se ha presentado en el pasado a otras elecciones con manifiestos similares, siempre con su cabeza cubierta por un cubo de basura, pero nunca antes había conseguido rebasar la popularidad a escala local. Lo ha logrado en esta ocasión al producirse una inusual estrategia de los partidos mayoritarios.

Cuando el populista Farage anunció que renunciaba a su escaño en Clacton para forzar una elección parcial, para inmediatamente presentarse como candidato de su partido Reform UK, los principales partidos nacionales optaron -aparentemente sin consensuar esa estrategia- por no presentar candidatos en esa circunscripción, dejando a Count Binface como único contrincante de Farage.

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De este modo, pretenden poner en evidencia el cálculo político de Farage y ridiculizarlo al obligarle a comparecer frente a un candidato extravagante cuyas propuestas suscitan bromas antes que debates.

Queda por ver si los electores de Clacton optan por seguirle la broma al 'Conde Carabasura' o renovar su confianza en Farage, uno de los políticos más astutos de la última década y que ha logrado que su partido lidere los sondeos de opinión a nivel nacional.