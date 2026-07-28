El Constitucional polaco invalida la inscripción de matrimonios homosexuales extranjeros

La sentencia, dictada hoy por unanimidad, anula la normativa técnica que facilitaba el reconocimiento administrativo de estas uniones, y vuelve a dejar en un limbo legal a los matrimonios de homosexuales casados en un país extranjero y residentes en Polonia, país que no los reconoce legalmente.

El fallo responde a una demanda de la oposición ultraconservadora del partido Ley y Justicia (PiS), según la cual el reglamento vulnera el Artículo 18 de la Constitución polaca, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

En su fallo, el TC afirma que "resulta inaceptable que una norma de rango superior (...) exprese el principio de heterosexualidad en el matrimonio, mientras que, al mismo tiempo, una norma de rango inferior (...) permitiría que una unión entre personas del mismo sexo contraída en el extranjero se designe como matrimonio en un documento polaco".

La inscripción de estas parejas en los registros civiles polacos había comenzado a admitirse recientemente tras años de vacío legal, el cual generaba graves conflictos administrativos que afectan a los matrimonios homosexuales contraídos fuera de Polonia.

En mayo de 2026, el Gobierno del centrista Donald Tusk aprobó un reglamento que introducía nuevos formularios para los registros civiles, en los que se sustituían las etiquetas de "hombre" y "mujer" para permitir registrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

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Este giro administrativo fue motivado por la presión de las instituciones europeas: en noviembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Polonia, como Estado miembro, tiene la obligación de reconocer administrativamente los matrimonios del mismo sexo celebrados legalmente en otros países de la Unión.

El TJUE subrayó que este reconocimiento es indispensable para garantizar el derecho a la libre circulación de ciudadanos y el respeto a la vida privada y familiar.

El TC polaco es considerado un órgano afín al presidente ultraconservador, Karol Nawrocki, quien mantiene un abierto enfrentamiento con el Gobierno liberal de Donald Tusk.

El Ejecutivo de Tusk no publica algunas de las sentencias del TC desde abril de 2024 al considerar que el tribunal opera de forma ilegal.

Como consecuencia de la sentencia emitida hoy, los matrimonios homosexuales inscritos en Polonia dejarán de tener derechos legales en materia de herencias, fiscalidad, pensiones y trámites de extranjería.