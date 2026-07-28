El DAX sube otro 0,41 % al seguir bajando el precio del petróleo

Después de ganar 1,04 % el lunes, el DAX 40 terminó la jornada en 25.464,01 puntos, tras una subida de un 0,41 %.

El indicador de las medianas empresas, el MDAX, también subió un 0,90 % hasta los 32.395,32 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX ganó un 0,74 %, hasta alcanzar los 3.837,11 puntos.

El parqué alemán se benefició de las noticias sobre la caída del precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa, que bajaba un 0,62 % este martes antes de la apertura oficial del mercado bursátil hasta los 87,81 euros.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió con un descenso del 2,18 %, hasta 80,81 dólares el barril.

Los mercados están también pendientes de la decisión que tomará la Reserva Federal el miércoles sobre los tipos de interés, pues, aunque está previsto que los mantenga sin cambios, habrá pistas sobre la política monetaria que seguirá en los próximos meses.

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En Alemania se publicarán además el jueves los datos de la inflación de julio y del PIB del segundo trimestre, mientras que a lo largo de la semana se conocerán resultados importantes del primer semestre, como los de Porsche, Deutsche Bank, BASF, Nordex, BMW o Adidas.

El portal inmobiliario Scout24 ganó este martes un 4,88 % hasta 75,20 euros y el grupo Volkswagen subió un 4,47 % hasta los 73,90 euros.

La informática SAP también ascendió, un 4,36 % hasta los 157,88 euros.

Por el contrario, la división energética de Siemens perdió un 6,74 % hasta 138,38 euros; el fabricante de chips Infineon Technologies cedió un 5,40 % hasta 58,17 euros y la energética RWE un 2,76 % hasta los 55,72 euros.