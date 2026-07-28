El empleo extranjero conduce a récord de ocupación en España, 22,7 millones de empleados

El paro descendió entre los extranjeros en 106.700 personas y aunque la encuesta no detalla cuántos de los trabajadores son nuevos regularizados, el proceso extraordinario podría haber influido en el nuevo máximo de población activa en general, que alcanzó las 25.274.300 personas tras sumar 272.700 activos entre abril y junio.

En ese mismo periodo, la cifra de ocupados en España creció en 486.000 personas, hasta el récord de 22.779.000, en un trimestre habitualmente bueno para el empleo gracias a la campaña de verano.

Mientras, la tasa de desempleo volvió a descender del 10 % y se situó en el 9,87 %, la más baja desde el primer trimestre de 2008, año en el que comenzó la crisis económica española.

El desempleo en España cayó entre abril y junio en 213.300 personas en términos generales, hasta 2.495.300.

El número de mujeres en paro disminuyó en 145.400 y la tasa de paro femenina bajó hasta el 11,02 %, la menor desde el último trimestre de 2007. Entre los hombres, el desempleo disminuyó en 67.900 y la tasa de paro bajó al 8,84 %.

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El sector servicios marcó un récord de 17,25 millones de ocupados en el segundo trimestre de este 2026, aunque también crearon empleo el sector de la construcción (60.000) y la industria (38.200), en tanto que la agricultura perdió 6.200 ocupados.

El número de asalariados aumentó en 529.200 personas, 386.900 con contrato indefinido y 142.300 con contrato temporal; mientras que el trabajo autónomo disminuyó en 42.900 personas.

Los asalariados con contrato indefinido también fijaron un nuevo récord de 16,63 millones de personas.

El sector privado fue el que creó el empleo del segundo trimestre, al sumar 501.600 personas, hasta un total de 19,13 millones; frente al recorte de 15.600 personas en el sector público.

El empleo a tiempo completo se incrementó en 405.400 personas y el de tiempo parcial en 80.600.

Por género, la creación de empleo se repartió entre 236.300 hombres y 249.700 mujeres, situando el número de mujeres ocupadas en un nuevo máximo de 10.616.900.