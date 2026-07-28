El euro se cotiza a 1,1381 dólares tras la bajada del precio del petróleo

Berlín, 28 jul (EFE).- El euro se siguió cotizando este martes prácticamente igual que la víspera, en 1,1381 dólares, pese a la bajada del precio del petróleo, que no pudo contener las preocupaciones inflacionarias de los mercados, pendientes de la decisión sobre los tipos de interés que tomará el miércoles la Reserva Federal.