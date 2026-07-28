El nuevo Gobierno de Hungría crea una oficina para recuperar bienes malversados por Orbán

El proyecto del gobernante partido Tisza, del primer ministro conservador Péter Magyar, en el poder desde mayo, recibió 143 votos a favor y 46 votos en contra, mientras que diez diputados no votaron, informó el portal de noticias 444.hu.

Al tratarse de una ley de rango constitucional, su aprobación requería una mayoría de dos tercios.

Tras su aplastante victoria en las elecciones legislativas del pasado 12 de abril, Tisza cuenta con 141 de los 199 escaños en el Parlamento unicameral.

Los seis parlamentarios del partido extremista de derechas Mi Hazánk apoyaron la creación de la oficina, mientras que 46 de los 52 diputados del partido Fidesz, liderado por el propio Orbán, votaron en contra del proyecto.

La NVVH fue una de las principales promesas de campaña electoral de Tisza, que acusa al anterior gobierno, en el poder entre 2010 y 2026, de haber malversado fondos públicos por valor de miles de millones de euros, sobre todo en favor de oligarcas cercanos a Orbán.

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Según Magyar, la principal función de la nueva oficina será detectar los abusos cometidos contra bienes públicos, investigar casos de corrupción y facilitar la recuperación de activos, además de ofrecer apoyo legal para recuperar bienes públicos adquiridos de forma ilícita.

El Fidesz, por su parte, critica duramente la creación de la NVVH al calificarla como una "versión moderna" de la policía secreta ÁVH que existió en la época comunista del país.

La oficina contará con un presidente y cuatro vicepresidentes, designados por la comisión parlamentaria de asuntos constitucionales.

Los cinco cargos serán elegidos por el Parlamento por un mandato único de seis años con mayoría de dos tercios de la cámara.

Si la oficina determina que existe sospecha de delito a partir de una de sus investigaciones, la NVHH podrá iniciar un proceso penal, en cuyo caso la oficina tiene las facultades de un fiscal.

Desde su llegada al poder en mayo, el Gobierno de Magyar trata de reducir la influencia y los poderes de altos cargos nombrados por el Fidesz, incluyendo el expresidente del país, Tamás Sulyok, a quien forzaron a dimitir y cuyo mandato acabó el 20 de julio.

El lunes, el Parlamento húngaro eligió por primera vez un nuevo juez del Tribunal Constitucional -compuesto por 15 magistrados- gracias a la mayoría de dos tercios de Magyar, en medio de críticas de organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

El catedrático Pal Sonnevend fue elegido con 138 votos a favor y seis en contra entre los 199 diputados de la Cámara, mientras que el Fidesz boicoteó la sesión.

El nuevo juez reemplaza a Csaba Hende, considerado un estrecho colaborador de Orbán.

No obstante, AI Hungría criticó la "prisa sorprendente" con la que se llevó a cabo la elección del nuevo juez, apenas dos días después de ser presentado como posible candidato para el cargo.

Según la organización de derechos humanos, Magyar está aplicando "los mismos procedimientos" utilizados por Orbán: "Una decisión tomada por un solo partido, sin consultas técnicas ni políticas".