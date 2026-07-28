El Pentágono renombrará la Base Conjunta Charleston en honor al senador Lindsey Graham

Según una carta interna del secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, a la que accedieron medios locales, su equipo trabaja en cambiar el nombre de la instalación, que pasará a llamarse Base Conjunta Lindsey Graham.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la iniciativa en una publicación en redes sociales.

El funcionario justificó la decisión por las "décadas de distinguido servicio" de Graham en el Congreso y en la Fuerza Aérea.

"La dedicación de toda una vida del senador Graham a las Fuerzas Armadas estuvo marcada por su propio servicio militar y por su labor pública tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes", consideró Meink.

Graham, quien falleció el 11 de julio de forma repentina a causa de una disección aórtica, sirvió durante 33 años en la Fuerza Aérea de EE.UU., incluyendo varios años de servicio como abogado de la rama tanto en el país como en el extranjero.

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La decisión se enmarca en la campaña impulsada por el Pentágono desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca para renombrar varios buques e instalaciones militares.

El Departamento de Guerra oficializó en junio de 2025 el cambio de nombre del buque que homenajeaba al activista por los derechos de los homosexuales Harvey Milk y también ha estudiado rebautizar otros navíos, entre ellos el USNS César Chávez, destacado líder de los derechos civiles de los trabajadores agrícolas.