El petróleo cae más de un 6 % y se sitúa en 82,64 dólares con el foco en Oriente Medio

Madrid, 28 jul (EFE).- El precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa para entrega en septiembre, cae este martes más de un 6 % y cotiza por debajo de los 83 dólares el barril tras la pausa de los ataques en Oriente Medio, lo que aviva las esperanzas de reanudación de las negociaciones de paz.

A las 18:50 horas (16:50 GMT), el brent cae un 6,47 % hasta los 82,64 dólares, lejos de los 100 dólares que sobrepasó la semana pasada ante la intensidad de las tensiones entre Washington y Teherán y la dificultad de tránsito en el estrecho de Ormuz.

Las caídas de este martes se suman a las de la víspera, donde el brent retrocedió un 8,7 %, hasta los 86,76 dólares.

Aún así, desde de que empezó la guerra, el crudo referente en el viejo continente se revaloriza casi un 14 %.

Para encontrar el precio del brent por debajo de los 83 dólares hay que retroceder hasta el 19 de junio, cuando cerró en los 80,57 dólares.

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Por su parte, el west texas intermediate (WTI, por sus siglas en inglés), referente en Estados Unidos, pierde un 5,33 % hasta los 78,21 dólares.

El precio del gas natural TTF retrocede un 0,74 %, y cotiza en los 56,31 euros el megavatio/hora.