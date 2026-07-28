El petróleo de Texas baja un 2,18 %, hasta 80 dólares, pendiente de EE.UU. e Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,80 dólares respecto al último cierre.

El mercado del petróleo mantuvo la bajada de este lunes después de que Trump sugiriera que habrá nuevas negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

El mandatario afirmó que Irán ha pedido a EE.UU. negociar el fin del conflicto y aseguró que existen "posibilidades" de alcanzar un acuerdo después de que ambos países decidieran pausar sus ataques recíprocos en Oriente Medio.

Además, Trump dijo a la prensa a bordo de su avión presidencial que ordenó detener los ataques contra la República Islámica para dar espacio a las negociaciones después de que Teherán se lo solicitara, pero no descarta reanudarlos si ese intento fracasa.

El analista Tom Essaye explica que esta es precisamente la razón que está presionando a la baja el precio del petróleo. Según explica, si los mercados creen que Washington no quiere escalar el conflicto, "los precios del petróleo tienden a bajar".

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Essaye señala en su informe Sevens Report que esta situación favorece llegar a algún tipo de acuerdo que lleve a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz y que el flujo de petróleo sea fluido, aunque no sea como antes de la guerra.

"Mientras esa siga siendo la situación (sin escalada dramática), los precios del crudo no deberían subir a niveles que impidan un repunte (o una nueva fase alcista) de las bolsas", concluyó el analista.