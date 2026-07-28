El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, es declarado huésped ilustre por la ciudad de Lima

Reggiardo recibió en el palacio municipal, ubicado en el centro histórico de la capital frente al Palacio de Gobierno, a Paz y a su esposa, María Elena Urquidi, para otorgarle la declaración honorífica al mandatario boliviano.

En sus palabras de agradecimiento, Paz dijo que se sentía orgulloso de recibir las llaves de la ciudad y junto a su esposa poder sentirse "en casa".

"Los pueblos que practican la hospitalidad, (...) construyen confianza entre las personas y las naciones", expresó el presidente de Bolivia.

En tal sentido, Paz afirmó que Perú y Bolivia están llamados a "construir una relación más estrecha", tras recordar el pasado histórico de ambos territorios cuando formaron parte de la Confederación Perú-Boliviana en el siglo XIX.

Horas antes de la investidura de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), los mandatarios de Perú y Bolivia avizoraron un "gran potencial para la cooperación" entre ambos países.

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En la reunión celebrada en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en Lima, Fujimori y Paz resaltaron el bicentenario de relaciones diplomáticas entre los dos países, celebrado este 2026, según detalló la Cancillería peruana.

Los jefes de Estado también coincidieron en destacar los "tradicionales vínculos de vecindad y hermandad" y reconocer "la amplia agenda de temas de interés común, la condición de países fronterizos y el gran potencial para la cooperación".

En la víspera, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, mencionó que entre las prioridades de Bolivia está "instalar el gabinete binacional en el corto plazo", así como identificar áreas de trabajo conjunto, como el aprovechamiento del puerto peruano de Ilo, que para Bolivia tiene relevancia "comercial, turística y energética".

El puerto de Ilo, en el sur del país, es una alternativa para el comercio exterior de Bolivia, que habitualmente utiliza los puertos del norte de Chile para el flujo de sus exportaciones e importaciones.

El expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre de Rodrigo Paz, y el fallecido exmandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la mandataria peruana, fueron artífices del Convenio de Amistad, Cooperación e Integración 'Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz' firmado en enero de 1992 en Ilo, por el que esa localidad fue declarada zona franca industrial y de libre acceso para Bolivia.